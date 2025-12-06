«Ростов» и Альба продлили контракт на год (Иван Карпов)
«Ростов» и Альба продлили контракт на год.
«Ростов» и Джонатан Альба продлили контракт на год.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что акции «Ростова» передадут Ивану Саввиди, а клуб уволит Альбу зимой. Как отмечает Карпов, эта сделка задерживается и окончательной договоренности пока нет.
После 17 туров ростовчане занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
