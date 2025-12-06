«Ростов» и Альба продлили контракт на год (Иван Карпов)

«Ростов» и Альба продлили контракт на год.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов .

Ранее сообщалось , что акции «Ростова » передадут Ивану Саввиди, а клуб уволит Альбу зимой. Как отмечает Карпов, эта сделка задерживается и окончательной договоренности пока нет.

После 17 туров ростовчане занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 21 очко.