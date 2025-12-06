Матч окончен
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» – 2:1. Буэндиа забил победный гол на 95-й минуте
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле».
«Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Вилла Парк».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 36-й минуте счет открыл защитник хозяев Мэтти Кэш. На 52-й отличился хавбек гостей Леандро Троссард.На 95-й полузащитник клуба из Бирмингема Эмилиано Буэндиа забил победный гол.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 12:30, Вилла Парк
Завершен
2 - 1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
