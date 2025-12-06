«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» – 2:1. Буэндиа забил победный гол на 95-й минуте

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле».

«Арсенал » в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы » (1:2) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Вилла Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте счет открыл защитник хозяев Мэтти Кэш . На 52-й отличился хавбек гостей Леандро Троссард .На 95-й полузащитник клуба из Бирмингема Эмилиано Буэндиа забил победный гол.

