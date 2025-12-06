163

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» – 2:1. Буэндиа забил победный гол на 95-й минуте

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле».

«Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Вилла Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте счет открыл защитник хозяев Мэтти Кэш. На 52-й отличился хавбек гостей Леандро Троссард.На 95-й полузащитник клуба из Бирмингема Эмилиано Буэндиа забил победный гол.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 12:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
2 - 1
Арсенал
Матч окончен
  Буэндиа
90’
+5’
Кэш   Буэндиа
87’
Пау Торрес   Линделеф
86’
86’
Троссард   Мартинелли
86’
Калафьори   Льюис-Скелли
79’
Сака   Мадуэке
Онана   Богарде
75’
Макгинн   Санчо
75’
74’
Сака
72’
Калафьори
Уоткинс   Мален
66’
52’
  Троссард
46’
Эзе   Троссард
46’
Мерино   Дьокереш
2тайм
Перерыв
  Кэш
36’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Бизот, Линделеф, Динь, Хеммингс, Мален, Санчо, Гарсия, Буэндиа, Богарде
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Тимбер, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Мерино, Сака
Запасные: Дьокереш, Льюис-Скелли, Салмон, Нергор, Нванери, Аррисабалага, Мартинелли, Троссард, Мадуэке
