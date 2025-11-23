  • Спортс
  • Перес о судействе в Ла Лиге: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1»
Перес о судействе в Ла Лиге: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1»

Флорентино Перес: ненормально, что «Реал» чаще побеждает в ЛЧ, чем в Ла Лиге.

Президент «Реала» Флорентино Перес сравнил судейство в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Все мы можем согласиться, что удаления – самая субъективная вещь. К 2021 году в пользу «Реала» было два удаления, в то время как в пользу «Барселоны» – 61. Однако за определенный период соотношение было практически одинаковым – +12 у «Барсы» и +13 у «Мадрида». Во времена Негрейры чистый баланс «Барселоны» составлял +49, а у «Реала» – минус 1. Выводы делайте сами.

Учитывая все это, я задаюсь вопросом. Как вы думаете, это нормально, что у некоторых игроков «Реала» побед в еврокубках больше, чем чемпионств? У некоторых из них целых шесть [трофеев Лиги чемпионов]... При этом ни у кого нет больше пяти чемпионских титулов. У большинства их по четыре. И я, как президент, чувствую то же самое. Нормально ли это? Нет», – сказал Перес на ассамблее «Реала».

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

