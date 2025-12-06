131

«Челси» и «Борнмут» голов не забили – 0:0. Команда Ираолы не побеждает с октября

«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» – 0:0.

«Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ – 0:0.

Матч проходил на «Вайталити Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Андони Ираолы не побеждает шесть матчей – с октября. У лондонцев побед нет три тура.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
0 - 0
Челси
Матч окончен
90’
+1’
Нету
Эванилсон   Унал
87’
85’
Гиу
77’
Гарначо   Эстевао
Хименес   Адли
74’
Клюйверт   Брукс
74’
Сенеси   Хилл
62’
58’
Палмер   Жоао Педро
2тайм
Перерыв
32’
Делап   Гиу
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Тавернье, Скотт, Семеньо, Клюйверт, Хименес, Эванилсон
Запасные: Хилл, Дакоста, Адли, Деннис, Брукс, Крупи, Унал, Араухо, Солер
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Гарначо, Палмер, Нету, Делап
Запасные: Йоргенсен, Гиу, Хато, Ачимпонг, Бадьяшиль, Сантос, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1375 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
53 минуты назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
49 секунд назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
23 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
42 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29