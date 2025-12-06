«Челси» и «Борнмут» голов не забили – 0:0. Команда Ираолы не побеждает с октября

«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» – 0:0.

«Челси » в гостях сыграл вничью с «Борнмутом » в 15-м туре АПЛ – 0:0.

Матч проходил на «Вайталити Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Андони Ираолы не побеждает шесть матчей – с октября. У лондонцев побед нет три тура.

