Матч окончен
«Челси» и «Борнмут» голов не забили – 0:0. Команда Ираолы не побеждает с октября
«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» – 0:0.
«Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ – 0:0.
Матч проходил на «Вайталити Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команда Андони Ираолы не побеждает шесть матчей – с октября. У лондонцев побед нет три тура.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Вайталити Стэдиум
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1375 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости