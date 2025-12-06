Алонсо о Мбаппе и Роналду: «Стремление влиять на других и заразительная энергия объединяют их. Килиан – один из избранных»

Хаби Алонсо сопоставил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на сравнение Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду .

«Килиан находится на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала », как это сделал Криштиану. Амбиции и статистика Килиана... Он один из избранных.

Работать с ним каждый день – одно удовольствие. Стремление Мбаппе влиять на других, его заразительная энергия – вот что объединяет его с Криштиану. В этом я вижу сходство.

Криштиану – это Криштиану, а Килиан – это Килиан. Оба исключительные футболисты. Нам очень повезло, что у нас есть Килиан. Мы должны использовать это по максимуму», – сказал Хаби Алонсо .

Французский нападающий забил 16 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах нынешнего сезона Ла Лиги.