Алонсо о Мбаппе и Роналду: «Стремление влиять на других и заразительная энергия объединяют их. Килиан – один из избранных»
Хаби Алонсо сопоставил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на сравнение Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.
«Килиан находится на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала», как это сделал Криштиану. Амбиции и статистика Килиана... Он один из избранных.
Работать с ним каждый день – одно удовольствие. Стремление Мбаппе влиять на других, его заразительная энергия – вот что объединяет его с Криштиану. В этом я вижу сходство.
Криштиану – это Криштиану, а Килиан – это Килиан. Оба исключительные футболисты. Нам очень повезло, что у нас есть Килиан. Мы должны использовать это по максимуму», – сказал Хаби Алонсо.
Французский нападающий забил 16 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах нынешнего сезона Ла Лиги.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1386 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости