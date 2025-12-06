0

«Байер» проиграл «Аугсбургу» – 0:2. У Яннулиса гол и ассист

«Байер» уступил «Аугсбургу» (0:2).

«Байер» в гостях проиграл «Аугсбургу» (0:2) в 13-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «ВВК-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл защитник хозяев Димитрис Яннулис. На 28-й Антон Каде отличился после паса Яннулиса.

Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
2 - 0
Байер
Матч окончен
Эссенде
90’
+3’
Каде   Эссенде
89’
81’
Тилльман   Эчеверри
78’
Куанса
77’
Телла
Якич
77’
71’
Тапсоба
Клод-Морис   Реджбечай
70’
61’
Хофманн   Бен-Сегир
61’
Маза   Телла
Ридер   Кемюр
57’
Яннулис   Педерсен
57’
46’
Терье   Кофан
46’
Баде   Куанса
2тайм
Перерыв
  Каде
28’
Каде
17’
Бэнкс
10’
  Яннулис
6’
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Лабрович, Педерсен, Вольф, Кемюр, Титц, Эссенде, Реджбечай, Цезигер, Майер
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Бен-Сегир, Телла, Куанса, Белосьян, Сарко, Кофан, Эчеверри, Ломб, Артур
Подробнее

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБайер
онлайны
logoАугсбург
logoбундеслига Германия
logoДимитрис Яннулис
logoАнтон Каде
