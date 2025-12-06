«Байер» проиграл «Аугсбургу» – 0:2. У Яннулиса гол и ассист

Матч окончен
«Байер» уступил «Аугсбургу» (0:2).
«Байер» в гостях проиграл «Аугсбургу» (0:2) в 13-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «ВВК-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл защитник хозяев Димитрис Яннулис. На 28-й Антон Каде отличился после паса Яннулиса.
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, ВВК-Арена
