«Байер» проиграл «Аугсбургу» – 0:2. У Яннулиса гол и ассист

«Байер» уступил «Аугсбургу» (0:2).

«Байер » в гостях проиграл «Аугсбургу » (0:2) в 13-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «ВВК-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл защитник хозяев Димитрис Яннулис . На 28-й Антон Каде отличился после паса Яннулиса.

Бундеслига Германия. 13 тур 6 декабря 14:30, ВВК-Арена Аугсбург Завершен 2 - 0 Байер Матч окончен Эссенде 90’ +3’ Каде Эссенде 89’ 81’ Тилльман Эчеверри 78’ Куанса 77’ Телла Якич 77’ 71’ Тапсоба Клод-Морис Реджбечай 70’ 61’ Хофманн Бен-Сегир 61’ Маза Телла Ридер Кемюр 57’ Яннулис Педерсен 57’ 46’ Терье Кофан 46’ Баде Куанса 2 тайм Перерыв Каде

28’ Каде 17’ Бэнкс 10’ Яннулис

6’ Аугсбург Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде Запасные: Лабрович, Педерсен, Вольф, Кемюр, Титц, Эссенде, Реджбечай, Цезигер, Майер 1 тайм Байер: Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Хофманн, Шик Запасные: Бен-Сегир, Телла, Куанса, Белосьян, Сарко, Кофан, Эчеверри, Ломб, Артур

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии