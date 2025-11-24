Капелло про Симоняна: «Недавно я поздравлял его с 99-летием, а сегодня узнаю о его смерти... Очень грустно. Для меня Никита Павлович навсегда запомнится другом и хорошим человеком»
Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.
Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского клуба скончался на 100‑м году жизни.
«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком.
Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», – сказал Капелло.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости