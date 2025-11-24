Капелло про Симоняна: «Недавно я поздравлял его с 99-летием, а сегодня узнаю о его смерти... Очень грустно. Для меня Никита Павлович навсегда запомнится другом и хорошим человеком»

Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна .

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского клуба скончался на 100‑м году жизни.

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком.

Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», – сказал Капелло.