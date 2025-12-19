Пеп Гвардиола: уйду из «Ман Сити», когда мне будет 75 или 76.

Пеп Гвардиола высказался на тему возможного ухода из «Манчестер Сити ».

«Последние три или четыре года мне всякий раз в определенный период кто-то задает вопрос на эту тему.

Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из «Манчестер Сити»!

Никто из нас не вечен в этом мире, но сейчас никаких разговоров на этот счет нет.

Что будет, то будет, и клуб должен быть готов ко всему: к уходу игроков, директоров. За исключением владельцев – они останутся до тех пор, пока сами не решат продать команду, чего, я думаю, не случится», – сказал главный тренер «горожан».