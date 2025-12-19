  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
2

Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»

Пеп Гвардиола: уйду из «Ман Сити», когда мне будет 75 или 76.

Пеп Гвардиола высказался на тему возможного ухода из «Манчестер Сити».

«Последние три или четыре года мне всякий раз в определенный период кто-то задает вопрос на эту тему.

Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из «Манчестер Сити»! 

Никто из нас не вечен в этом мире, но сейчас никаких разговоров на этот счет нет.

Что будет, то будет, и клуб должен быть готов ко всему: к уходу игроков, директоров. За исключением владельцев – они останутся до тех пор, пока сами не решат продать команду, чего, я думаю, не случится», – сказал главный тренер «горожан».

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?673 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп Гвардиола: «Сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за титул. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача»
сегодня, 14:16
Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»
сегодня, 13:48
Мареска о слухах про «Сити»: «Спекуляции, я не обращаю внимания. У меня контракт с «Челси» до 2029-го, горжусь тем, что нахожусь здесь»
сегодня, 10:19
Главные новости
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
37 минут назад
Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
40 минут назад
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
40 минут назад
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
58 минут назадФото
Виктор Фонт: «Перес использует Негрейру как дымовую завесу, потому что его спортивный проект и Суперлига провалились, есть проблемы с «Бернабеу»
сегодня, 15:57
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
сегодня, 15:32
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
сегодня, 15:15
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
сегодня, 14:51
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
сегодня, 14:44
«В России понятно, куда идет страна, в Европе не ясно, что будет лет через 10. В Австрии денег все меньше, люди теряют работу, ко врачу не попадешь 4-5 месяцев». Шарифи о странах
сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
11 минут назад
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
22 минуты назад
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
24 минуты назадФото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
47 минут назад
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
52 минуты назад
Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»
сегодня, 15:58
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Андраде уйдет зимой или летом, возможно, если по Хилю будет мегавыгодное предложение – тоже рассмотрим. Настроены на уход не более трех игроков»
сегодня, 15:48
Геннадий Орлов: «У меня есть теория, что в каждой команде должен быть рыжий. Примеры: Скоулз, Садырин, Лобановский. У «Зенита» Адамов рыжий»
сегодня, 15:47
Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»
сегодня, 15:27
Лепехин о «Спартаке»: «5-6-е место не провал для него, в отличие от «Зенита». Он все время на этих местах, поэтому лидером российского футбола нельзя называть. Но у «Спартака» все равно самая большая фан-база»
сегодня, 15:18