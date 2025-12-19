12

Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»

Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве».

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг инициировал проведение финансового аудита в клубе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», проверку проведут во всех подразделениях.

Напомним, Ротенберг был назначен гендиректором «Локомотива» 12 ноября. Он сменил на этом посту Владимира Леонченко.

Борис Ротенберг: от футболиста-мема до босса «Локомотива»

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
