Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве».

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг инициировал проведение финансового аудита в клубе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», проверку проведут во всех подразделениях.

Напомним, Ротенберг был назначен гендиректором «Локомотива » 12 ноября. Он сменил на этом посту Владимира Леонченко.

