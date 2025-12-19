Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве».
Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг инициировал проведение финансового аудита в клубе.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», проверку проведут во всех подразделениях.
Напомним, Ротенберг был назначен гендиректором «Локомотива» 12 ноября. Он сменил на этом посту Владимира Леонченко.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
