Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте

Спортс’’ запускает проект , где подводит итоги года.

Рекорд Александра Овечкина, трофеи Матвея Сафонова с «ПСЖ », титул «Краснодара », успехи Мирры Андреевой и чемпионский пояс Хамзата Чимаева – панорама из карточек поможет вновь пережить эти и другие события 2025 года. Нажимайте на карточку и вспоминайте, как Алексей Батраков покорял РПЛ , Егор Демин дебютировал в НБА, а Сергей Бобровский брал Кубок Стэнли!

Мы собрали итоги года для каждого авторизованного пользователя: каких авторов вы читаете, сколько минут за год провели на сайте и сколько комментариев написали, сколько плюсов поставили.

Кроме того, Спортс’’ подсчитал, сколько материалов и новостей выпустил за год, отметил, какие персоны и команды были популярнее прочих, и выделил самые заплюсованные и заминусованные посты.

Переходите по ссылке и вновь проживите яркие спортивные моменты 2025-го!