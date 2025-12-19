Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
Спортс’’ запускает проект, где подводит итоги года.
Рекорд Александра Овечкина, трофеи Матвея Сафонова с «ПСЖ», титул «Краснодара», успехи Мирры Андреевой и чемпионский пояс Хамзата Чимаева – панорама из карточек поможет вновь пережить эти и другие события 2025 года. Нажимайте на карточку и вспоминайте, как Алексей Батраков покорял РПЛ, Егор Демин дебютировал в НБА, а Сергей Бобровский брал Кубок Стэнли!
Мы собрали итоги года для каждого авторизованного пользователя: каких авторов вы читаете, сколько минут за год провели на сайте и сколько комментариев написали, сколько плюсов поставили.
Кроме того, Спортс’’ подсчитал, сколько материалов и новостей выпустил за год, отметил, какие персоны и команды были популярнее прочих, и выделил самые заплюсованные и заминусованные посты.
Переходите по ссылке и вновь проживите яркие спортивные моменты 2025-го!