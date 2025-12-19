Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е

Доннарумма признан IFFHS вратарем года.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего вратаря года.

Приз достался голкиперу сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, в этом году поигравшему за «ПСЖ » и «Манчестер Сити ». Он набрал 169 баллов в рейтинге.

Вторым стал Тибо Куртуа из «Реала » (65 очков), третьим – Ян Зоммер из «Интера » (59), четвертым – Мануэль Нойер из «Баварии» (50), пятым – Давид Райя из «Арсенала» (40).

