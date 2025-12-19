Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е
Доннарумма признан IFFHS вратарем года.
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего вратаря года.
Приз достался голкиперу сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, в этом году поигравшему за «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он набрал 169 баллов в рейтинге.
Вторым стал Тибо Куртуа из «Реала» (65 очков), третьим – Ян Зоммер из «Интера» (59), четвертым – Мануэль Нойер из «Баварии» (50), пятым – Давид Райя из «Арсенала» (40).
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт IFFHS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости