1

Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е

Доннарумма признан IFFHS вратарем года.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего вратаря года.

Приз достался голкиперу сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, в этом году поигравшему за «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он набрал 169 баллов в рейтинге.

Вторым стал Тибо Куртуа из «Реала» (65 очков), третьим – Ян Зоммер из «Интера» (59), четвертым – Мануэль Нойер из «Баварии» (50), пятым – Давид Райя из «Арсенала» (40).

Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?781 голос
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт IFFHS
logoIFFHS
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoЯн Зоммер
рейтинги
logoбундеслига Германия
logoМануэль Нойер
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoИнтер
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoДавид Райя
logoТибо Куртуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
16 декабря, 11:20
Куртуа, Онана, Санчес, Нойер, Шевалье, Доннарумма, Алиссон, Мартинес, Мамардашвили и Райя – в списке номинантов на приз вратарю года от IFFHS
24 октября, 21:36
Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
18 мая, 12:58
Главные новости
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
33 минуты назад
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
58 минут назад
Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
сегодня, 16:30
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
сегодня, 16:30
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
сегодня, 16:12Фото
Виктор Фонт: «Перес использует Негрейру как дымовую завесу, потому что его спортивный проект и Суперлига провалились, есть проблемы с «Бернабеу»
сегодня, 15:57
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
сегодня, 15:32
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
сегодня, 15:15
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
сегодня, 14:51
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт
13 минут назадФото
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
20 минут назад
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
32 минуты назад
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
43 минуты назад
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
45 минут назадФото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
сегодня, 16:18
Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»
сегодня, 15:58
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Андраде уйдет зимой или летом, возможно, если по Хилю будет мегавыгодное предложение – тоже рассмотрим. Настроены на уход не более трех игроков»
сегодня, 15:48
Геннадий Орлов: «У меня есть теория, что в каждой команде должен быть рыжий. Примеры: Скоулз, Садырин, Лобановский. У «Зенита» Адамов рыжий»
сегодня, 15:47