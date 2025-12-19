Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»

Лебеф о Мареске: нужна стабильность, это «Челси», а не мелкий клуб.

Франк Лебеф прокомментировал слова Энцо Марески , заявившего после первой победы «Челси » в пяти матчах: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».

«Для меня это стало неожиданностью. Он сказал, что на протяжении двух дней чувствует давление, но сказал, что не со стороны руководства и не со стороны фанатов. Ну явно и не с моей, корреспондента ESPN, стороны! Я не понимаю.

Он почувствовал давление, но это нормально – ты же в «Челси»! После отличного матча против «Арсенала», в котором команда играет вничью вдесятером (тут возникают вопросы о силе «Арсенала »), ты проигрываешь дважды и играешь вничью, а также сажаешь на скамейку тех, кто хорошо играл.

Вполне естественно, что у клуба возникают какие-то вопросы. Ведь это «Челси». Это не мелкий клуб, а клуб, который за последние 20 лет выиграл чуть ли не больше трофеев, чем любая другая команда из Англии.

Нужно демонстрировать стабильность в своей работе», – сказал бывший защитник «Челси».