Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
Лапорта: Перес хочет избавиться от Тебаса.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о взаимоотношениях с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом.
«Мои отношения с ним честные и непростые, они восстановлены. Тебас всегда сдерживает обещания.
Флорентино Перес хочет избавиться от Тебаса: он недоволен им и говорит, что тот выступает против него.
Этот желание к отстранению Тебаса вызывает у меня подозрения. Поэтому я надеюсь сохранить наши [с Хавьером] отношения и не рисковать, доверяя какому-то [новому президенту Ла Лиги], о котором я ничего не знаю», – сказал Лапорта.
