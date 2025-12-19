Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»

Лапорта: Перес хочет избавиться от Тебаса.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о взаимоотношениях с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом.

«Мои отношения с ним честные и непростые, они восстановлены. Тебас всегда сдерживает обещания.

Флорентино Перес хочет избавиться от Тебаса: он недоволен им и говорит, что тот выступает против него.

Этот желание к отстранению Тебаса вызывает у меня подозрения. Поэтому я надеюсь сохранить наши [с Хавьером] отношения и не рисковать, доверяя какому-то [новому президенту Ла Лиги], о котором я ничего не знаю», – сказал Лапорта.