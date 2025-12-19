Президент FIGC Гравина осудил Аллегри: говорим об этике, а потом плюемся.

Руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина раскритиковал главного тренера «Милана » Массимилиано Аллегри за оскорбление менеджера «Наполи » Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2).

«Речь идет о культуре. Нам нужно вновь обрести чувство вежливости. В последнее время люди верят, что чем громче кричишь, тем сильнее влияешь на решение арбитра или других официальных лиц, но на самом деле это лишь поражение для имиджа итальянского футбола.

Довольно этих постоянных нападок – это касается всех: Фолоруншо , президентов, тренеров, игроков и болельщиков. Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, печатаем это на груди, а потом выходим на поле и плюем друг в друга», – сказал Гравина.