  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
0

Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»

Президент FIGC Гравина осудил Аллегри: говорим об этике, а потом плюемся.

Руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина раскритиковал главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри за оскорбление менеджера «Наполи» Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2).

«Речь идет о культуре. Нам нужно вновь обрести чувство вежливости. В последнее время люди верят, что чем громче кричишь, тем сильнее влияешь на решение арбитра или других официальных лиц, но на самом деле это лишь поражение для имиджа итальянского футбола.

Довольно этих постоянных нападок – это касается всех: Фолоруншо, президентов, тренеров, игроков и болельщиков. Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, печатаем это на груди, а потом выходим на поле и плюем друг в друга», – сказал Гравина.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?714 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calcio e Finanza
logoМассимилиано Аллегри
logoНаполи
logoМилан
Габриэле Гравина
logoсерия А Италия
logoКальяри
Федерация футбола Италии
logoМайкл Фолоруншо
logoСуперкубок Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка. Неаполитанцы осудили поведение тренера «Милана»: «Надеемся, что агрессия не останется незамеченной»
сегодня, 08:50
Аллегри о 0:2: «Наполи» лучше защищался и выиграл. Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, значит, что-то нужно изменить»
вчера, 21:46
У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время
вчера, 21:04
Главные новости
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
20 минут назад
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
45 минут назад
Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
48 минут назад
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
48 минут назад
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
сегодня, 16:12Фото
Виктор Фонт: «Перес использует Негрейру как дымовую завесу, потому что его спортивный проект и Суперлига провалились, есть проблемы с «Бернабеу»
сегодня, 15:57
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
сегодня, 15:32
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
сегодня, 15:15
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
сегодня, 14:51
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
19 минут назад
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
30 минут назад
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
32 минуты назадФото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
55 минут назад
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
сегодня, 16:18
Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»
сегодня, 15:58
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Андраде уйдет зимой или летом, возможно, если по Хилю будет мегавыгодное предложение – тоже рассмотрим. Настроены на уход не более трех игроков»
сегодня, 15:48
Геннадий Орлов: «У меня есть теория, что в каждой команде должен быть рыжий. Примеры: Скоулз, Садырин, Лобановский. У «Зенита» Адамов рыжий»
сегодня, 15:47
Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»
сегодня, 15:27
Лепехин о «Спартаке»: «5-6-е место не провал для него, в отличие от «Зенита». Он все время на этих местах, поэтому лидером российского футбола нельзя называть. Но у «Спартака» все равно самая большая фан-база»
сегодня, 15:18