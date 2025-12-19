Фото
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года

Исак получил «Золотой мяч».

Александер Исак признан лучшим шведским футболистом в 2025 году.

Нападающий «Ливерпуля» стал обладателем «Золотого мяча», который вручают Шведский футбольный союз и газета Aftonbladet. Этот приз он получил впервые в карьере.

«Исак получает «Золотой мяч» за свои достижения в команде «Ньюкасл». Благодаря своим уникальным качествам он написал историю в самой сильной лиге мира и привел свою команду к трофею после 70-летнего ожидания», – говорится в публикации на сайте союза.

Фото: svff.svenskfotboll.se

