Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
Исак получил «Золотой мяч».
Александер Исак признан лучшим шведским футболистом в 2025 году.
Нападающий «Ливерпуля» стал обладателем «Золотого мяча», который вручают Шведский футбольный союз и газета Aftonbladet. Этот приз он получил впервые в карьере.
«Исак получает «Золотой мяч» за свои достижения в команде «Ньюкасл». Благодаря своим уникальным качествам он написал историю в самой сильной лиге мира и привел свою команду к трофею после 70-летнего ожидания», – говорится в публикации на сайте союза.
