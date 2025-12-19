Фото
0

17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт

17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт.

Сын Златана Ибрагимовича подписал первый профессиональный контракт с «Миланом».

Винсенту Ибрагимовичу 17 лет, и он выступает на позиции опорного полузащитника.

«ФК «Милан» рад объявить о подписании с Винсентом Златаном Сегером Ибрагимовичем первого профессионального контракта. Он станет частью проекта «Милан Футуро», инициативы, посвященной подготовке и развитию молодых талантов», – сообщили в итальянском клубе.

За «Милан» уже выступает Максимилиан Ибрагимович, старший брат Винсента, который играет за команду U19.

Фото: acmilan.com

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?732 голоса
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Милана»
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
logoМилан
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
17 декабря, 08:52
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
2 декабря, 19:55
Тренер по ММА Кияшко про бой Дзюбы и Смолова: «Без шансов для Федора, 100%. Из российских игроков конкурентов у Артема нет, из западных – очень хорош Ибрагимович, видел его»
14 ноября, 17:54
Главные новости
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
25 минут назад
Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
50 минут назад
Спортс’’ подводит итоги 2025-го – ваши личные и во всем спорте
53 минуты назад
Ротенберг проведет финансовый аудит в «Локомотиве»
53 минуты назад
Исак получил «Золотой мяч» – приз шведскому футболисту года
сегодня, 16:12Фото
Виктор Фонт: «Перес использует Негрейру как дымовую завесу, потому что его спортивный проект и Суперлига провалились, есть проблемы с «Бернабеу»
сегодня, 15:57
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
сегодня, 15:32
Судью Егорова задержали по делу «Торпедо». Он пытался улететь из России (Иван Карпов)
сегодня, 15:15
Матвей Сафонов: «Рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и России. Спасибо за поддержку, за тонну сообщений»
сегодня, 14:51
Аморим о словах Фергюсона про 10-11 лет до титула «МЮ»: «Не думаю, что до победы в АПЛ так долго. Не знаю, при каком тренере, но мы поборемся за титул в ближайшие годы»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
12 минут назад
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда сдерживает обещания»
24 минуты назад
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
35 минут назад
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
37 минут назадФото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
сегодня, 16:18
Тюкавин о роли капитана: «Особо ничего не меняется. Споры с судьями, что я не особо люблю делать. Фоточка с вымпелом на память»
сегодня, 15:58
Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Андраде уйдет зимой или летом, возможно, если по Хилю будет мегавыгодное предложение – тоже рассмотрим. Настроены на уход не более трех игроков»
сегодня, 15:48
Геннадий Орлов: «У меня есть теория, что в каждой команде должен быть рыжий. Примеры: Скоулз, Садырин, Лобановский. У «Зенита» Адамов рыжий»
сегодня, 15:47
Отец судьи Егорова про информацию от Карпова о задержании сына: «Ничего не знаю, разговаривал с Егором минуту назад, все было нормально»
сегодня, 15:27