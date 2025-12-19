17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт.

Винсенту Ибрагимовичу 17 лет, и он выступает на позиции опорного полузащитника.

«ФК «Милан» рад объявить о подписании с Винсентом Златаном Сегером Ибрагимовичем первого профессионального контракта. Он станет частью проекта «Милан Футуро», инициативы, посвященной подготовке и развитию молодых талантов», – сообщили в итальянском клубе.

За «Милан» уже выступает Максимилиан Ибрагимович, старший брат Винсента, который играет за команду U19.

Фото: acmilan.com