Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
Джан Пьеро Гасперини: выбрал «Рому» вместо «Ювентуса», потому что тут сложнее.
Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что летом мог возглавить «Ювентус», но выбрал «Рому».
– Можете объяснить, почему вы предпочли «Рому» «Ювентусу»?
– Потому что тут более сложный вызов. Я доволен тем, как все идет, – сказал главный тренер римлян.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
