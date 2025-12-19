Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»

Джан Пьеро Гасперини: выбрал «Рому» вместо «Ювентуса», потому что тут сложнее.

Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что летом мог возглавить «Ювентус », но выбрал «Рому».

– Можете объяснить, почему вы предпочли «Рому» «Ювентусу»?

– Потому что тут более сложный вызов. Я доволен тем, как все идет, – сказал главный тренер римлян.