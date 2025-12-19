Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
Зырянов высказался насчет усиления «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался насчет усиления в зимнее трансферное окно.
«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно – не исключение.
Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», – сказал Зырянов.
