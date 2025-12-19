  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»
9

Зырянов о зимнем окне: «Согласен, что «Зениту» нужна свежая кровь – не обязательно молодая. Нужно сделать так, чтобы игроки, которые приходят, были сильнее нынешних. Уже есть фамилии»

Зырянов высказался насчет усиления «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался насчет усиления в зимнее трансферное окно.

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно – не исключение.

Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», – сказал Зырянов.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1125 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoКонстантин Зырянов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Символическая сборная России за 25 лет. Тренирует Хиддинк!
16 декабря, 20:00
Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше
12 декабря, 22:15
Ткаченко о сокращении бюджета «Зенита»: «У «Газпрома» стало меньше денег, для нашего футбола это плохо. Зырянов сказал, что сейчас все будет спокойнее – некий фильтр здравого смысла»
8 декабря, 17:37
«Зенит» открыл игровую комнату в отделении детской онкологии МИБС
4 декабря, 14:31
«Зенит» и производитель бытовой техники Weissgauff подписали соглашение на один год. Для болельщиков предусмотрены специальные предложения на покупку товаров
30 ноября, 17:29Фото
Главные новости
Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
13 минут назад
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
19 минут назадФото
Дэвид признан лучшим канадским футболистом года во 2-й раз подряд
27 минут назад
Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
45 минут назад
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
52 минуты назадТесты и игры
«Зенит» представил книгу, посвященную 100‑летней истории клуба: «Любой болельщик обязан знать историю команды»
54 минуты назад
Роналду выложил фото с голым торсом: «После сауны🧘‍♂️😅»
сегодня, 17:32Фото
Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е
сегодня, 17:27
17-летний сын Златана подписал с «Миланом» первый профессиональный контракт
сегодня, 17:18Фото
Гвардиола о «Сити»: «Рано или поздно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду! Никто не вечен»
сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Болонья» – «Интер». Мхитарян, Тюрам, Барелла и Бернардески играют
27 минут назад
Константин Зырянов: «18‑летний российский футболист не готов постоянно играть за основную команду «Зенита»
32 минуты назад
Маргарян считает Рыскина лучшим спортдиректором России: «Выстроил крутую модель в «Ростове» и продает игроков задорого – это высший уровень, на который нужно ориентироваться»
37 минут назад
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»
53 минуты назад
Лебеф о словах Марески: «Давление – это нормально, ты не в мелком клубе, а самом титулованном за 20 лет. После ничьей с «Арсеналом» ты дважды уступаешь и сажаешь на скамейку игравших хорошо»
сегодня, 17:41
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
сегодня, 17:11
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда выполняет обещания»
сегодня, 16:59
Отец судьи Егорова о задержании сына: «Хотел улетать на отдых с семьей. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Самолет улетел»
сегодня, 16:48
Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
сегодня, 16:46Фото
Гасперини подтвердил, что предпочел «Рому» «Ювентусу»: «Тут более сложный вызов. Я доволен»
сегодня, 16:23