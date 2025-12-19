Сборную Чехии возглавил 74-летний экс-тренер «Виктории» Коубек. Контракт – до 2028 года
74-летний Коубек возглавил сборную Чехии.
Футбольная ассоциация Чехии представила нового тренера национальной команды.
Сборную возглавил Мирослав Коубек. Контракт с 74-летним специалистом рассчитан до июня 2028 года.
Последним местом работы экс-голкипера «Спарты» была «Виктория» Пльзень. Также он тренировал «Славию», «Градец Кралове», «Богемианс-1905» и другие команды.
Фото: fotbal.cz
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольной ассоциации Чехии
