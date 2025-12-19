Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор
Флик не хочет продлевать контракт с «Барселоной», пока не закончится сезон.
Сообщалось, что «блауграна» предложила немцу подписать новый договор – сроком до 2028 года.
По данным Mundo Deportivo, несмотря на то, что 60-летний специалист доволен работой в каталонском клубе, он предпочитает дождаться окончания сезона и не связывать себя долгосрочными обязательствами, тем более на фоне предстоящих президентских выборов.
Если «Барселона» добьется целей, а Жоан Лапорта останется во главе клуба, Флик без проблем продлит контракт еще на год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
