Флик не хочет продлевать контракт до 2028-го до завершения сезона. Если «Барселона» достигнет целей, а Лапорта останется президентом, немец подпишет новый договор

Флик не хочет продлевать контракт с «Барселоной», пока не закончится сезон.

Ханс-Дитер Флик не спешит продлевать контракт с «Барселоной».

Сообщалось , что «блауграна» предложила немцу подписать новый договор – сроком до 2028 года.

По данным Mundo Deportivo, несмотря на то, что 60-летний специалист доволен работой в каталонском клубе, он предпочитает дождаться окончания сезона и не связывать себя долгосрочными обязательствами, тем более на фоне предстоящих президентских выборов.

Если «Барселона » добьется целей, а Жоан Лапорта останется во главе клуба, Флик без проблем продлит контракт еще на год.