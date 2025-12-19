  • Спортс
Спаллетти о слухах, что Дэвида не зовут на командные ужины в «Ювентусе»: «И правильно, в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе»

Спаллетти о Дэвиде: добавил пармезан в спагетти вонголе – вот и не зовут на ужин.

Лучано Спаллетти отшутился на просьбу прокомментировать информацию о том, что Джонатан Дэвид несколько раз не был приглашен на командный ужин и в целом не вписался в коллектив.

«Они правильно сделали, что не пригласили Дэвида на ужин, потому что в прошлый раз он добавил пармезан в спагетти вонголе (пасту с моллюсками – Спортс”)», – сказал главный тренер туринцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
