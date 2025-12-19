Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
Гладилин: в «Спартаке» так и не появилось игрока, подобного Промесу.
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в московской команде так и не появилось игрока уровня Квинси Промеса.
«В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом.
В последнее время точно не было таких футболистов. Он был лидером «Спартака», много забивал, вел за собой команду. Хороший нападающий был.
Промес – один из лучших легионеров «Спартака» за последние годы», – сказал Гладилин.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?658 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости