Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»

Гладилин: в «Спартаке» так и не появилось игрока, подобного Промесу.

Бывший тренер «Спартака » Валерий Гладилин считает, что в московской команде так и не появилось игрока уровня Квинси Промеса .

«В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом.

В последнее время точно не было таких футболистов. Он был лидером «Спартака», много забивал, вел за собой команду. Хороший нападающий был.

Промес – один из лучших легионеров «Спартака» за последние годы», – сказал Гладилин.