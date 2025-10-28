Смолов о попытке похищения Мостового: «Динамо» могло увезти очко, недоработали ребята из Морской академии, да? На самом деле хорошо, что у нас столько камер, быстро дятлов задержали»

Федор Смолов пошутил по поводу попытки похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице полузащитника «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.

Федор Смолов: Мостовой очень здорово забил «Динамо». У него еще намедни произошла ситуация как раз-таки накануне этого матча [«Зенит» – «Динамо» – 2:1]. Мог вообще не выйти на на эту игру. Он мог вообще не оказаться там, и «Динамо» бы как минимум одно очко могло увезти. То есть недоработали ребята из Морской академии, да?

Дмитрий Егоров: А Морская академия, она не внутренних дел, к «Динамо» не относилась?

Федор Смолов: Это можно считать заговором против динамовцев?

Дмитрий Егоров: Можно. Здесь вот партнер в форме «Динамо » у Андрея... А нет, все-таки в форме «Зенита », сине-бело-голубой...

Федор Смолов: Нет, там партнер, как казалось, это какой-то хоккеист (Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов» – Спортс’‘), парень, я так понимаю, его товарищ. Собственно, не смешная история, потому что я уточнил: это не пранк ни фига. И в наши дни хорошо, что преступники такого калибра у нас встречаются. Так, конечно, могли и бы «Зенит» без трех очков оставить.

Дмитрий Егоров: Пытались они украсть Андрея Мостового, чтобы потребовать компенсацию. Как говорят, те же люди, опять же, говорят, мы здесь не утверждаем, пытались похитить депутата (Сергея Селегеня – зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова – Спортс’‘) несколько дней назад. И, как говорят, сейчас эти люди, которых задержали, они делали это по указке неведомого человека, который сказал, что депутаты и футболисты – плохие люди, их можно похищать. Почему футболистов считают плохими людьми, скажите мне? Там говорят, что делал это Слава Сатанист. Мы пытались вспомнить Слав в футболе, вспомнили только Подберезкина (смеется), но он вроде бы не похож на сатаниста.

Федор Смолов: И мы еще нашли комментарий одного из... Кстати, нужно сказать, что этих мудаков задержали, слава богу, у нас сотрудники правоохранительных органов оперативно сработали.

Дмитрий Егоров: Кстати, за рулем именно этого автомобиля (смотрят видео – Спортс’‘) и находился Андрей Мостовой , который здесь красиво фотографируется.

Федор Смолов: Есть комментарий одного тех ребят, кого задержали, кто попытался Андрея похитить. И он сказал: мне нужны были деньги, потому что у отца была операция. Мне предложил работу человек – заработать денег спортсменам. То есть он еще и спортсмен какой-то, интересно, каким видом спорта он занимается? Говорит: меня связали со Славкой. Собственно, на этот раз не Подберезкиным. Он предложил работу, после этого мы начали с ним работать.

Дмитрий Егоров: На самом деле, звучит не очень прикольно, потому что когда людей похищают средь бела дня...

Федор Смолов: Да вообще не прикольно. Очень хорошо, что у нас есть вот этот безопасный город, что такое количество камер, что очень быстро их задержали, но, честно, могу сказать, что чистые дятлы, ###. Страшная ситуация на самом деле.

Дмитрий Егоров: Ну понятно, что страшная, это ###### просто. Вечером движение, с одной стороны люди ходят, с другой стороны чуваки вылезают из машины, затаскивают.

Федор Смолов: Еще раз говорю, хорошо, что нашли.

Полную версию выпуска SMOL FM можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘ .