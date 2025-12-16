  • Спортс
  • Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн

Жерсон из «Зенита» – самый подешевевший игрок РПЛ.

Transfermarkt обновил стоимости футболистов Мир РПЛ после выхода на зимнюю паузу. 

Больше всех потерял в цене полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший летом из «Фламенго». Его трансферная стоимость опустилась на 4 млн евро и составляет 18 млн евро (5-й результат в лиге). 

Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата России выглядит так:

1. Жерсон («Зенит») – 18 млн евро (минус 4 млн);

2. Вендел («Зенит») – 15 млн евро (минус 3 млн);

3-7. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро (минус 2 млн);

3-7. Ливай Гарсия («Спартак») – 10 млн евро (минус 2 млн);

3-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 10 млн евро (минус 2 млн);

3-7. Лусиано Гонду («Зенит») – 8 млн евро (минус 2 млн);

3-7. Гаэтан Перрен («Краснодар») – 6 млн евро (минус 2 млн);

8-10. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро (минус 1 млн);

8-10. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро (минус 1 млн);

8-10. Манфред Угальде («Спартак») – 14 млн евро (минус 1 млн). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
