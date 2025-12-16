  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
0

Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»

Адвокат Мбаппе о решении по делу «ПСЖ»: футбол – не территория беззакония.

Адвокаты Килиана Мбаппе остались довольны решением суда по спору с «ПСЖ».

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал», задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока.

Сегодня суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро.

«Уже 18 месяцев Килиан Мбаппе требует одного и того же – выплаты его заработной платы и премий за проделанную работу. Первые два раза клуб не хотел платить, потому что он ожидал решения суда, и вот оно появилось. Суд постановил исполнить свое решение немедленно, что указывает на то, что клуб должен заплатить уже сейчас.

Футбол – не территория беззакония. Мы надеемся, что «ПСЖ» отреагирует оперативно, чтобы нам не пришлось обращаться к судебному приставу. Это было бы достойно.

Более полутора лет мы делали все, чтобы свести этот спор к выплате зарплаты и причитающейся премии. Так что это победа. Это вовсе не личные проблемы. Дело лишь в фундаментальном принципе: когда вы выполняете работу, вам за нее платят», – сказал один из адвокатов Мбаппе.

Что делать с Хаби Алонсо?35252 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
деньги
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду
7 минут назад
Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока, тренера и команду года
22 минуты назад
Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро
25 минут назад
Анна Семак о задержании в аэропорту: «Я не обиделась на Мюнхен – у меня нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. Неадекватный народ в телеграме заблокирован»
43 минуты назад
Алонсо о деле Негрейры: «Разделяю позицию «Реала», правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой»
46 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
53 минуты назад
Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы. 134 человека пострадали из-за наезда
сегодня, 13:50
Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
сегодня, 13:40
Ассоциация судей Испании о словах Переса: «Это вредит репутации испанского футбола. Не согласны с обвинениями в коррупции. Нельзя оправдывать судейством результаты на поле»
сегодня, 13:21
Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности. Иск клуба к Килиану на 440 млн евро отклонен
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40
«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
23 минуты назадФото
Мусиала провел часть тренировки в общей группе «Баварии» – спустя 164 дня после перелома
35 минут назад
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:30
Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»
сегодня, 12:10
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
сегодня, 11:20
Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
сегодня, 11:00
Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года
сегодня, 09:21
Отклонена апелляция Норманна на решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта. Дальнейшее обжалование невозможно
сегодня, 09:12
Уайт пропустит около месяца из-за травмы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»
сегодня, 07:55