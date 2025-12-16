Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»

Адвокат Мбаппе о решении по делу «ПСЖ»: футбол – не территория беззакония.

Адвокаты Килиана Мбаппе остались довольны решением суда по спору с «ПСЖ».

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал », задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ » в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока.

Сегодня суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро.

«Уже 18 месяцев Килиан Мбаппе требует одного и того же – выплаты его заработной платы и премий за проделанную работу. Первые два раза клуб не хотел платить, потому что он ожидал решения суда, и вот оно появилось. Суд постановил исполнить свое решение немедленно, что указывает на то, что клуб должен заплатить уже сейчас.

Футбол – не территория беззакония. Мы надеемся, что «ПСЖ» отреагирует оперативно, чтобы нам не пришлось обращаться к судебному приставу. Это было бы достойно.

Более полутора лет мы делали все, чтобы свести этот спор к выплате зарплаты и причитающейся премии. Так что это победа. Это вовсе не личные проблемы. Дело лишь в фундаментальном принципе: когда вы выполняете работу, вам за нее платят», – сказал один из адвокатов Мбаппе.