Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
Агент Алексея Миранчука: никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет.
Владимир Кузьмичев, представитель Алексея Миранчука, опроверг слухи о желании полузащитника покинуть «Атланту».
«Насколько я знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, нет. Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности.
Надо знать Алексея, он профессионал и точно такого посыла не будет, тем более через прессу», – сказал Кузьмичев.
Что делать с Хаби Алонсо?35586 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости