Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»

Владимир Кузьмичев, представитель Алексея Миранчука, опроверг слухи о желании полузащитника покинуть «Атланту». 

«Насколько я знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, нет. Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности.

Надо знать Алексея, он профессионал и точно такого посыла не будет, тем более через прессу», – сказал Кузьмичев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
