Агент Алексея Миранчука: никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет.

Владимир Кузьмичев , представитель Алексея Миранчука , опроверг слухи о желании полузащитника покинуть «Атланту ».

«Насколько я знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, нет. Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности.

Надо знать Алексея, он профессионал и точно такого посыла не будет, тем более через прессу», – сказал Кузьмичев.