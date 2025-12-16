Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками?»

Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: почему мы должны отчитываться?.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал задержание главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его жены в аэропорту Мюнхена.

Ранее Анна Семак, жена тренера «Зенита », рассказала , как ее с супругом недавно задержали в аэропорту Мюнхена: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты». Она также заявила : «Я не обиделась на Мюнхен – у меня нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. Неадекватный народ в телеграме заблокирован».

«Сегодня непростые времена, и все, что связано с российскими паспортами, вызывает ненависть и агрессию у многих представителей Европы, которые ввели против нас санкции.

Нужно очень аккуратно соблюдать те нормы и ограничения, которые на сегодняшний день действуют. Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками», – сказал Свищев.

