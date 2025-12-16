«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
«Барселона» может подписать Пау Торреса.
«Барселона» заинтересована в трансфере Пау Торреса из «Астон Виллы».
Каталонский клуб следит за 28-летним футболистом, сообщает ESPN. Одной из приоритетных задач «блауграны» на трансферном рынке является приобретение левоногого центрального защитника.
В «Барсе» высоко оценивают навыки Торреса в игре с мячом и в воздухе. Сам игрок готов рассмотреть возможность возвращения в Испанию, если каталонцы предпримут серьезные шаги для осуществления трансфера.
В текущем сезоне АПЛ Пау провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
