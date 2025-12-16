«Барселона» может подписать Пау Торреса.

«Барселона » заинтересована в трансфере Пау Торреса из «Астон Виллы ».

Каталонский клуб следит за 28-летним футболистом, сообщает ESPN. Одной из приоритетных задач «блауграны» на трансферном рынке является приобретение левоногого центрального защитника.

В «Барсе» высоко оценивают навыки Торреса в игре с мячом и в воздухе. Сам игрок готов рассмотреть возможность возвращения в Испанию, если каталонцы предпримут серьезные шаги для осуществления трансфера.

В текущем сезоне АПЛ Пау провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь .