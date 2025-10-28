Быстров о попытке похищения Мостового: «Андрей как тюфяк. Всегда говорят – смотри, что за спиной творится. Я всегда жду таких вещей»

Владимир Быстров прокомментировал попытку похищения Андрея Мостового.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

Также сообщалось, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

– Молодец Мостовой и его друг, молодцы вообще.

– Нет, не Мостовой молодец, он как этот, тюфяк, блин, не посмотрел за спину. Всегда говорят: смотри, что за спиной творится.

– Володь, ты таких вещей не ждешь сейчас, ну...

– Почему не ждешь?! Я всегда жду таких вещей, – сказал экс-хавбек сборной России в выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».