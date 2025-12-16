  • Спортс
  Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава

Думфрис после операции пропустит до трех месяцев.

Левый защитник «Интера» Дензел Думфрис перенес операцию и выбыл на длительный срок.

Миланский клуб сообщил, что 29-летний футболист сборной Нидерландов сегодня в Лондоне перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава. В ближайшие недели игрок пройдет курс реабилитации.

По данным Sky Sport, Дензел пропустит от двух до трех месяцев.

Думфрис в этом сезоне забил 1 гол и получил 1 желтую карточку в 11 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Интера»
