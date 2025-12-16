  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CTA поддержал решение ВАР в моменте с Винисиусом в игре с «Алавесом»: «Это интерпретация эпизода главным арбитром – он оценивает интенсивность и решает, был ли контакт причиной падения»
7

CTA поддержал решение ВАР в моменте с Винисиусом в игре с «Алавесом»: «Это интерпретация эпизода главным арбитром – он оценивает интенсивность и решает, был ли контакт причиной падения»

Судейский корпус Испании поддержал решение судьи против Винисиуса.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поддержал решение судей в спорном моменте из матча «Реала» и «Алавеса».

«Мадрид» в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса в штрафной соперника в конце второго тайма в результате контакта с Науэлем Тенальей. Встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура, Пабло Гонсалес Фуэртес отвечал за ВАР.

CTA поддержал решение Гонсалеса Фуэртеса не звать Гарсию Вердуру к монитору для изучения повтора и возможного назначения пенальти в пользу «сливочных».

«Правило 12 гласит, что фолы фиксируются, когда игрок действует безрассудно, опрометчиво или применяет чрезмерную силу. Интерпретация контактов зависит от интенсивности действия и не всегда может быть объективно измерена.

Это зависит от восприятия судьи. Определение того, является ли контакт причиной падения игрока, – это то, что арбитр должен интерпретировать на поле на основе того, что он видит и оценивает вживую.

CTA считает, что интерпретация эпизода судьей, потому что все зависит от интенсивности контакта, поэтому ВАР не должен вмешиваться, потому что это не явная и очевидная ошибка», – говорится в разборе судейского комитета.

Комитет подчеркнул важность применения судейского решения «для обеспечения последовательности в ситуациях, допускающих различные интерпретации», которые не являются ясными и очевидными.

Для сравнения CTA привел тот факт, что арбитру ВАР в матче «Сельта» – «Атлетик» (2:0) Даниэлю Трухильо Суаресу был вынесен выговор за то, что он вмешался в эпизод с участием Серхио Каррейры и Иньяки Уильямса. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес посчитал действие ненаказуемым, но Трухильо Суарес вызвал его к монитору. 

Действия Тенальи в отношении Винисиуса и Каррейры против Уильямса признаны практически идентичными, поэтому в первом случае судья ВАР был прав, что не позвал главного арбитра, а во втором случае – ошибся.

Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»

Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»

Что делать с Хаби Алонсо?36129 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoАлавес
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
Пабло Гонсалес Фуэртес
logoНауэль Теналья
Виктор Гарсия Вердура
logoсудьи
logoЛа Лига
видеоповторы
Алехандро Эрнандес Эрнандес
logoСельта
logoСерхио Каррейра
logoАтлетик
Даниэль Трухильо Суарес
logoИньяки Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
вчера, 18:37
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
вчера, 17:19
Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»
вчера, 15:49
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
вчера, 11:35
ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Это не ошибка судьи. В грязной лиге Негрейры у «Мадрида» связаны руки. Проблема не в наших роликах»
вчера, 09:20
Главные новости
Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками?»
3 минуты назад
Сейду Думбия: «Москва – в топ-4 самых дорогих городов мира. На развлечения, рестораны, покупки у меня уходило так много денег. Она изменилась, все стало лучше»
14 минут назад
Юристы «Реала» спросили Лапорту про 60 000 евро, указанные в отчетах как «подарочные наборы с алоэ вера» в ходе допроса по делу Негрейры. Президент «Барсы» ответил, что не помнит этого счета
31 минуту назад
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
35 минут назад
ТВ «Реала» о словах Лапорты, что он не знаком с Негрейрой: «Напоминаем, ложь в суде – это преступление»
50 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
59 минут назад
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Дембеле про приз игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается. Благодарю всех партнеров по команде, семью, «ПСЖ». Надеюсь вернуться сюда в следующем году»
сегодня, 17:57
«Акрон» требует компенсацию от авиакомпании из-за задержки вылета на матч с «Зенитом»: «Если будем копить извинения, сильнее не станем. Мы понесли финансовые издержки в миллионах рублей»
сегодня, 17:54
Церемония The Best-2025. Дембеле стал лучшим игроком, Луис Энрике – лучшим тренером, Доннарумма признан лучшим вратарем
сегодня, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
сегодня, 17:18Видео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
сегодня, 16:59
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55