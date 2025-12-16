CTA поддержал решение ВАР в моменте с Винисиусом в игре с «Алавесом»: «Это интерпретация эпизода главным арбитром – он оценивает интенсивность и решает, был ли контакт причиной падения»

Судейский корпус Испании поддержал решение судьи против Винисиуса.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поддержал решение судей в спорном моменте из матча «Реала» и «Алавеса».

«Мадрид » в воскресенье обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги . В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса в штрафной соперника в конце второго тайма в результате контакта с Науэлем Тенальей. Встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура, Пабло Гонсалес Фуэртес отвечал за ВАР.

CTA поддержал решение Гонсалеса Фуэртеса не звать Гарсию Вердуру к монитору для изучения повтора и возможного назначения пенальти в пользу «сливочных».

«Правило 12 гласит, что фолы фиксируются, когда игрок действует безрассудно, опрометчиво или применяет чрезмерную силу. Интерпретация контактов зависит от интенсивности действия и не всегда может быть объективно измерена.

Это зависит от восприятия судьи. Определение того, является ли контакт причиной падения игрока, – это то, что арбитр должен интерпретировать на поле на основе того, что он видит и оценивает вживую.

CTA считает, что интерпретация эпизода судьей, потому что все зависит от интенсивности контакта, поэтому ВАР не должен вмешиваться, потому что это не явная и очевидная ошибка», – говорится в разборе судейского комитета.

Комитет подчеркнул важность применения судейского решения «для обеспечения последовательности в ситуациях, допускающих различные интерпретации», которые не являются ясными и очевидными.

Для сравнения CTA привел тот факт, что арбитру ВАР в матче «Сельта » – «Атлетик » (2:0) Даниэлю Трухильо Суаресу был вынесен выговор за то, что он вмешался в эпизод с участием Серхио Каррейры и Иньяки Уильямса . Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес посчитал действие ненаказуемым, но Трухильо Суарес вызвал его к монитору.

Действия Тенальи в отношении Винисиуса и Каррейры против Уильямса признаны практически идентичными, поэтому в первом случае судья ВАР был прав, что не позвал главного арбитра, а во втором случае – ошибся.

Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»

Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»