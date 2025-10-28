Мостовой о попытке похищения: «Я в безопасности, со мной и семьей все хорошо. Благодарю всех за поддержку»

Андрей Мостовой сообщил, что он и семья в безопасности после попытки похищения.

«Всем здравствуйте. Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки. Хотел бы поблагодарить вас всех и сообщить, что со мной все хорошо. С моей семьей все хорошо. Я нахожусь в полной безопасности.

Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы еще раз всех поблагодарить и сказать, что у меня все хорошо. Спасибо», – сказал вингер «Зенита ».

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.