Мостовой о попытке похищения: «Я в безопасности, со мной и семьей все хорошо. Благодарю всех за поддержку»
«Всем здравствуйте. Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки. Хотел бы поблагодарить вас всех и сообщить, что со мной все хорошо. С моей семьей все хорошо. Я нахожусь в полной безопасности.
Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы еще раз всех поблагодарить и сказать, что у меня все хорошо. Спасибо», – сказал вингер «Зенита».
23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.