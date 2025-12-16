Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»

Николай Валуев: поездка в Европу – это рулетка.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал инцидент с главным тренером «Зенита » Сергеем Семаком и его женой в аэропорту Мюнхена.

Ранее Анна Семак поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене, а также рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты».

«У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу. И известные люди, и непубличные. Это теперь рулетка. Уже достаточно времени прошло, чтобы поразмышлять над этим», – сказал Валуев.