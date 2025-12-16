Думбия назвал Москву одним из самых дорогих городов мира.

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия включил Москву в число самых дорогих городов мира.

– Как вам Москва? Сильно изменилась по сравнению с тем, когда жили здесь?

– Да, Москва очень сильно изменилась! Столько всего нового построили! Я даже не узнал некоторые места, которые хорошо помнил.

Поэтому да, город очень сильно поменялся. Но, как по мне, все стало лучше! Москва – замечательный город, очень красивый.

– Многие легионеры, которые приезжают в Москву, говорят, что это очень дорогой город. Вы поиграли во многих странах, поэтому есть с чем сравнивать. У вас какое мнение на этот счет?

– Я полностью согласен. Правда не знаю, как сейчас обстоят дела с этим. Но когда я играл в ЦСКА, Москва была очень дорогим городом!

Думаю, она точно входит в топ-4 самых дорогих городов мира из тех, что мне удалось посетить. Думаю, и сейчас ситуация не особо сильно изменилась.

– Помните, сколько тратили в месяц, когда жили в Москве?

– Ох, точных цифр я сейчас не вспомню. Но поверьте, тратил я тут очень много… Вот прям очень много денег у меня уходило на жизнь в Москве.

Развлечения, рестораны, покупки и многое другое. Как же много денег уходило на это все, что даже не могу вспомнить, – сказал 37-летний экс-футболист из Кот-д’Ивуара.

