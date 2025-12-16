  • Спортс
  • «ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»

«ПСЖ» принял вердикт суда по делу Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением относительно решения суда по делу Килиана Мбаппе.

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал», задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже. Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока.

Сегодня суд Парижа по трудовым спорам отклонил требования «ПСЖ» к Мбаппе в полном объеме и обязал клуб выплатить Килиану порядка 61 млн евро.

«ПСЖ» принимает к сведению решение, вынесенное судом Парижа по трудовым спорам, и исполнит его, оставляя за собой право на апелляцию.

Клуб всегда действовал добросовестно и порядочно и будет продолжать действовать так и дальше.

Теперь «ПСЖ» смотрит в будущее, основанное на единстве и коллективных успехах, и желает игроку всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении парижан.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
