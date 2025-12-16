Юристы «Реала» спросили Лапорту про 60 000 евро, указанные в отчетах как «подарочные наборы с алоэ вера» в ходе допроса по делу Негрейры. Президент «Барсы» ответил, что не помнит этого счета

Лапорта ответил на вопросы юристов «Реала» по поводу дела Негрейры.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в прошлую пятницу выступил в качестве свидетеля в суде по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры .

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Во время допроса юристы «Реала » задали главе каталонского клуба 12 вопросов.

1. Сообщали ли вам, что эти платежи осуществлялись компаниям, связанным с господином Энрикесом Негрейрой?

«Мне сообщили, что имели место выплаты за технические арбитражные анализы и скаутинг. И что эти услуги были полезны».

2. Вы осознавали это, знали об этом или вам это объясняли?

«Я повторяю: я не вдаюсь в детали. Президент не углубляется в такие вопросы, мы задаем общие направления. Нас информируют, что нужно идти определенным путем, и мы не вдаемся в детали, выплачивались ли деньги конкретной компании».

3. Мой конкретный вопрос: кто принимает решение об увеличении такого рода выплат?

«Еще раз… Насколько я понимаю, спортивный департамент рекомендовал продолжать эти выплаты. Кто принимал решение? Это было продолжение работы с определенными данными. Я не знаю деталей. Из-за размера сумм исполнительная часть обладала автономией продолжать эти выплаты. Платежи, не достигающие миллиона евро, сегодня не выносятся на совет директоров».

4. Была ли эта информация известна совету директоров?

«Меня информировали. Но это информация, которая не обсуждается на совете директоров из-за уровня сумм».

5. Тот факт, что «Барселона» осуществляла выплаты компаниям, связанным с вице-президентом CTA (Технического комитета судей). Как об этом можно было узнать?

«Спросите у них. Детали, о которых вы говорите, содержатся в счетах с расшифровкой по услугам, отраженных в бухгалтерии «Барселоны». Аудиторы сочли, что никаких нарушений не было».

6. Сколько договоренностей в устной форме на суммы порядка 500 000 евро есть у «Барселоны»?

«Это изменилось. В то время, полагаю, это было – не скажу, что обычно, – но устные контракты могли существовать. Я не знаю, существовал ли этот контракт или нет, потому что я его не видел. Я говорю о контракте на техническое арбитражное консультирование. Но могу сказать, что сейчас все гораздо строже. Моя навязчивая идея на этом президентском сроке – комплаенс (служба нормативного контроля). Сейчас масштаб совсем другой».

7. Я спрашиваю о двух счетах вашего первого президентского срока. Один – от ноября 2005 года на сумму 60 000 евро, где в назначении указано «подарочные наборы с алоэ вера». Это относится к первому счету, выставляемому с 1995 года. О чем идет речь? Это те самые техническо-арбитражные отчеты?

«Мы говорим о счете двадцатилетней давности. Этот счет я просто не помню. Прошу прощения, но я не помню, к чему это относилось».

8. Есть еще один счет от 4 июня 2010 года на 139 000 евро, в котором говорится об отборе и оцифровке эпизодов чемпионата мира по футболу в ЮАР, который на тот момент еще не состоялся. Если это связано с техническо-арбитражными отчетами, как возможно выставить счет за услугу, которая еще не могла быть оказана?

«Нет, возможно, речь идет о скаутинге. Я этого не знаю. Нужно спросить у того, кто выставил счет, но в данном случае я должен сказать, что мне это неизвестно».

9. В сезоне-2008/09 господин Хавьер Энрикес (сын Энрикеса Негрейры) находился в «Фенербахче»… Мог ли он составлять отчеты, работая ассистентом в «Фенербахче»?

«Я не знаю. Спросите господина Энрикеса».

10. Я хотел бы спросить о господине Карлесе Навале (историческом делегате «Барселоны»), у которого находились 647 отчетов.

«Я знаю, что они появились на дне одного шкафа. Я не знаю, был ли это Карлес или кто-то из спортивного департамента их нашел».

11. Пришли ли вы уже к какому-то выводу относительно того, что этот контракт не был заключен напрямую, а третье лицо через свои компании аккумулировало или получало суммы, которые в совокупности составляют миллион евро?

«Мне жаль, но на этот вопрос я не могу ответить. Я тогда не был президентом. Но я считаю, что служба комплаенса проделала хорошую работу. В тот момент проверялись счета и оказанные услуги».

12. Анализировала ли «Барселона», действительно ли компании господина Контрераса оказали услуги? И если они их не оказали – требовал ли клуб возврата средств от этих компаний?

«Я предполагаю, что по итогам всей этой процедуры мы придем к определенным выводам, и в зависимости от них клуб будет защищать свои интересы. Я тогда не был президентом и не могу уточнить детали», – ответил Лапорта.