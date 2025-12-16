  • Спортс
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али

Хлоя Келли выбрала Бет Мид вместо Дэвида Бекхэма.

Нападающая женской сборной Англии Хлоя Келли поставила партнершу по «Арсеналу» Бет Мид выше Дэвида Бекхэма. 

Келли сыграла в викторину, в которой выбирала лучшего из представленных лауреатов премии BBC «Персона года в спорте».  

Дэвид Бекхэм или Льюис Хэмилтон. 

– Дэвид Бекхэм. 

Дэвид Бекхэм или Энди Маррей. 

– Дэвид Бекхэм. 

Дэвид Бекхэм или Том Дэйли. 

– Дэвид Бекхэм. 

– Дэвид Бекхэм или Бет Мид. 

– Бет. За то, что она сделала в 2022-м.

Бет Мид или Пеле. 

– Я выберу Пеле за его вклад в наш спорт. Извини, Бет. 

Пеле или Мохаммед Али. 

– Пеле. 

Финал Пеле или Сарина Вигман. 

– Сарина Вигман. 

В 2022-м женская сборная Англии под руководством Сарины Вигман впервые выиграла Евро. Бет Мид стала лучшим бомбардиром турнира наряду с Александрой Попп из Германии. Нападающая сборной Англии также была признана лучшим игроком турнира. 

