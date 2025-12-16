Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
Нападающая женской сборной Англии Хлоя Келли поставила партнершу по «Арсеналу» Бет Мид выше Дэвида Бекхэма.
Келли сыграла в викторину, в которой выбирала лучшего из представленных лауреатов премии BBC «Персона года в спорте».
– Дэвид Бекхэм или Льюис Хэмилтон.
– Дэвид Бекхэм.
– Дэвид Бекхэм или Энди Маррей.
– Дэвид Бекхэм.
– Дэвид Бекхэм или Том Дэйли.
– Дэвид Бекхэм.
– Дэвид Бекхэм или Бет Мид.
– Бет. За то, что она сделала в 2022-м.
– Бет Мид или Пеле.
– Я выберу Пеле за его вклад в наш спорт. Извини, Бет.
– Пеле или Мохаммед Али.
– Пеле.
– Финал Пеле или Сарина Вигман.
– Сарина Вигман.
В 2022-м женская сборная Англии под руководством Сарины Вигман впервые выиграла Евро. Бет Мид стала лучшим бомбардиром турнира наряду с Александрой Попп из Германии. Нападающая сборной Англии также была признана лучшим игроком турнира.