Дембеле про приз игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается. Благодарю всех партнеров по команде, семью, «ПСЖ». Надеюсь вернуться сюда в следующем году»
Атакующий полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле отреагировал на приз лучшему футболисту 2025 года по версии ФИФА.
28-летний вингер сборной Франции, выигравший с парижанами Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Суперкубок УЕФА, сегодня в Дохе получил премию The Best.
«Я благодарю всех партнеров по команде. Тяжелый труд окупается. Я благодарю семью, «ПСЖ», с которыми у нас был фантастический год.
Благодарю [главу ФИФА] Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на день рождения.
Надеюсь вернуться сюда в следующем году», – заявил со сцены Дембеле
Церемония The Best-2025. Дембеле – лучший игрок, Луис Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь
