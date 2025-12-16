Дембеле про приз игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается. Благодарю всех партнеров по команде, семью, «ПСЖ». Надеюсь вернуться сюда в следующем году»

Дембеле про приз игроку года: тяжелый труд окупается.

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле отреагировал на приз лучшему футболисту 2025 года по версии ФИФА .

28-летний вингер сборной Франции, выигравший с парижанами Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Суперкубок УЕФА, сегодня в Дохе получил премию The Best .

«Я благодарю всех партнеров по команде. Тяжелый труд окупается. Я благодарю семью, «ПСЖ », с которыми у нас был фантастический год.

Благодарю [главу ФИФА] Джанни Инфантино , я получил ваше сообщение на день рождения.

Надеюсь вернуться сюда в следующем году», – заявил со сцены Дембеле

Церемония The Best-2025. Дембеле – лучший игрок, Луис Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь