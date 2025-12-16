  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Акрон» требует компенсацию от авиакомпании из-за задержки вылета на матч с «Зенитом»: «Если будем копить извинения, сильнее не станем. Мы понесли финансовые издержки в миллионах рублей»
15

«Акрон» требует компенсацию от авиакомпании из-за задержки вылета на матч с «Зенитом»: «Если будем копить извинения, сильнее не станем. Мы понесли финансовые издержки в миллионах рублей»

«Акрон» требует компенсацию из-за задержки вылета на матч с «Зенитом».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что клуб намерен получить компенсацию за понесенные расходы в связи с задержкой вылета команды в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно.

Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», – сказал Клюшев.

Что делать с Хаби Алонсо?36010 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
logoАкрон
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Константин Клюшев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
2 минуты назад
ТВ «Реала» о словах Лапорты, что он не знаком с Негрейрой: «Напоминаем, ложь в суде – это преступление»
17 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
26 минут назад
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
27 минут назадТесты и игры
Дембеле про приз игроку года от ФИФА: «Тяжелый труд окупается. Благодарю всех партнеров по команде, семью, «ПСЖ». Надеюсь вернуться сюда в следующем году»
30 минут назад
Церемония The Best-2025. Дембеле стал лучшим игроком, Луис Энрике – лучшим тренером, Доннарумма признан лучшим вратарем
41 минуту назад
Дембеле, Ямаль, Беллингем, Палмер, ван Дейк, Доннарумма – в сборной 2025 года по версии ФИФА
42 минуты назад
Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»
47 минут назад
🏆Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА
47 минут назад
Луис Энрике – тренер года по версии ФИФА. Он обошел Флика и Слота
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
сегодня, 17:18Видео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
сегодня, 16:59
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40
«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
сегодня, 14:32Фото