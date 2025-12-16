«Акрон» требует компенсацию от авиакомпании из-за задержки вылета на матч с «Зенитом»: «Если будем копить извинения, сильнее не станем. Мы понесли финансовые издержки в миллионах рублей»

«Акрон» требует компенсацию из-за задержки вылета на матч с «Зенитом».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что клуб намерен получить компенсацию за понесенные расходы в связи с задержкой вылета команды в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно.

Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», – сказал Клюшев.