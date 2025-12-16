ТВ «Реала» о словах Лапорты, что он не знаком с Негрейрой: «Напоминаем, ложь в суде – это преступление»

Клубное ТВ «Реала» намекнуло на ложь Лапорты в суде.

Клубное телевидение «Реала » намекнуло на то, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта мог солгать в суде, давая показания по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил в суде, что не был лично знаком с Негрейрой и его сыном: «Мне сказали о консультациях по судейству. 7,3 млн евро за 18 лет – не так уж много за полезные услуги». Он также заверил : «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории».

«Напоминаем, что ложь в суде – это преступление», – сказал ведущий Real Madrid TV на фоне кадров со словами Лапорты о том, что он незнаком с Негрейрой.