Штиллер интересен «МЮ». «Штутгарт» может за 2 млн евро убрать опцию выкупа хавбека и намерен требовать за него 50 млн (Деннис Байер)

Анджело Штиллер может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Штутгарта».

24-летний полузащитник сборной Германии всем доволен в своем клубе, но в то же время готов к новому шагу следующим летом. «МЮ » интересуется игроком.

По данным журналиста Sky Sport News Денниса Байера, в контракте Штиллера есть сумма отступных, но «Штутгарт » имеет право убрать эту опцию, если выплатит Анджело единовременно 2 миллиона евро.

После этого клуб сможет требовать за Штиллера более крупную сумму. В «Штутгарте » оценивают игрока в 50 млн евро.

Штиллер забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .