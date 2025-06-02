«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)

«Штутгарт» запросит у «Реала» более 50 млн евро за Анджело Штиллера.

Ранее сообщалось , что мадридский клуб заинтересован в 24-летнем полузащитнике.

По информации As, стартовая цена за игрока «Штутгарта» – 50 миллионов евро. В контракте Штиллера есть опция выкупа за 36 миллионов евро, но она вступит в силу только в 2026 году.

«Штутгарт » может аннулировать этот пункт в соглашении, выплатив хавбеку два миллиона евро до начала 2026 года.

Отмечается, что игрок нравится Хаби Алонсо , который хорошо знает его возможности по выступлениям в Бундеслиге.

«Реал » пока не начинал переговоры ни с игроком, ни с клубом, но сам Штиллер заинтересован в переходе. Его интересы представляет агент Фолькер Штрут, который ранее вел карьеру Тони Крооса.

В минувшем сезоне Штиллер провел за «Штутгарт» 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

«Реал» готов дать за Каррераса 35 млн евро и бонусы. «Бенфика» хочет 50 млн отступных за воспитанника «Мадрида»