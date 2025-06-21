«Реал» не станет покупать Штиллера. «Штутгарт» хотел 50+ млн евро за хавбека (As)
«Реал» не станет покупать Анджело Штиллера у «Штутгарта».
По информации As, мадридский клуб рассматривал кандидатуру 24-летнего хавбека в качестве трансферной цели, но она была отклонена. Причины этого решения не уточняются.
Ранее сообщалось, что «Штутгарт» запросит не менее 50 миллионов евро за Штиллера.
В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.
Его действующее соглашение со «Штутгартом» рассчитано до 30 июня 2028 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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