7 матчей без побед – худшая серия «Ювентуса» с 2009 года. Тогда после нее уволили Раньери

У «Ювентуса» худшие результаты с позапрошлого десятилетия.

Команда Игора Тудора уступила «Реалу» в Лиге чемпионов – 0:1. Продлилась ее серия без побед – теперь она включает пять ничьих и два поражения.

В последний раз «Ювентусу» не удавалось победить ни разу за семь игр весной 2009 года. Тот сезон завершился увольнением Клаудио Раньери.

26 октября «Ювентус» сыграет в гостях у «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии.