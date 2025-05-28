«Реал» заинтересован в Штиллере, несмотря на возможное возвращение Паса. В клубе считают, что хавбек «Штутгарта» способен управлять игрой команды

«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании Анджело Штиллера.

По информации Marca, трансфер полузащитника «Штутгарта » никак не связан с возможным возвращением Нико Паса из «Комо». Спортивный блок «Реала » и новый главный тренер Хаби Алонсо включили Штиллера в список полузащитников, которые могли бы управлять игрой команды.

Отмечается, что «Реал» намерен привлечь менее звездных игроков, способных работать на команду, чтобы выработать собственный стиль игры.

Также сообщается, что интерес к Штиллеру растет и среди других клубов. При этом некоторые футболисты немецкой команды задумались о своем будущем после победы в Кубке Германии.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 24-летний хавбек забил 1 гол и отдал 8 голевых передач в 32 играх. Его подробная статистика доступна здесь .