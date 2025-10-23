Слот про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Ливерпулю» нужно было победить, а еще больше – победить при таком же обилии моментов, что и прежде. И раньше нам забивали со стандартов, а теперь – мы»

Арне Слот отметил важность победы над «Айнтрахтом» (5:1).

«Нам нужно было победить. А еще больше нам нужно было снова провести матч с большим количеством моментов, но чтобы футболисты получили награду в виде победы. Именно так и произошло.

Я увидел много общего с предыдущими играми, потому что соперник снова реализовал первый же момент – возможно, единственный в этой игре. Но мы повели 3:1, и при таком счете, вероятно, проще контролировать игру, чем когда ты проигрываешь 0:1 или 1:2.

Но главное отличие сегодняшнего матча и предыдущих четырех игр заключается в том, что в большинстве из них соперники забивали в результате стандартных положений, а в этот раз таким образом дважды забили уже мы.

Люди сосредоточились на том, сколько у нас было атак во втором тайме, а не на том, сколько у нас было неточных передач – хотя и они у нас, наверное, были. Но в ситуации, когда ты ведешь 3:1, к тебе другое отношение», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в эфире TNT Sports.