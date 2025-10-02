  • Спортс
  Виртц, Киммих, Вольтемаде, Шлоттербек, Горетцка – в составе сборной Германии на матчи с Люксембургом и Северной Ирландией в квалификации ЧМ
Виртц, Киммих, Вольтемаде, Шлоттербек, Горетцка – в составе сборной Германии на матчи с Люксембургом и Северной Ирландией в квалификации ЧМ

Назван состав сборной Германии на следующий сбор.

В октябре команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборными Люксембурга и Северной Ирландии в рамках квалификации ЧМ-2026.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Финн Дамен («Аугсбург»).

Защитники: Джонатан Та («Бавария»), Робин Кох, Натаниэль Браун (оба – «Айнтрахт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Дортмунд), Роберт Андрих («Байер»). 

Полузащитники: Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Александар Павлович (все – «Бавария»), Феликс Нмеча, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Дортмунд), Флориан Виртц («Ливерпуль»), Анджело Штиллер, Джейми Левелинг (оба – «Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»).

Нападающие: Ник Вольтемаде («Ньюкасл»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Буркардт («Айнтрахт»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
