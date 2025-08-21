  • Спортс
29

Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна

Анджело Штиллер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

24-летний полузащитник «Штутгарта» – один из вариантов «МЮ» для укрепления полузащиты, сообщает Бен Джейкобс совместно с Сэмом Алексом.

В клубе ведутся внутренние переговоры по поводу трансферных целей. Штиллер появился в обсуждениях, поскольку «МЮ» сейчас решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Штиллер забил 1 гол и отдал 8 ассистов в 32 матчах Бундеслиги. Подробная статистика выступлений игрока, которым этим летом интересовался «Реал», доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
