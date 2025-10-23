  • Спортс
  • «Барселона» заработала бы 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США. Лапорта говорил, что игра в Испании на «Эстадио де ла Серамика» ничего не принесла бы клубу
«Барселона» заработала бы 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США. Лапорта говорил, что игра в Испании на «Эстадио де ла Серамика» ничего не принесла бы клубу

«Барселона» лишилась возможности получить до 6 млн евро за игру Ла Лиги.

Планировалось, что в декабре «блауграна» сыграет с «Вильярреалом» в США, но после переговоров с промоутером Ла Лига была вынуждена отменить матч на фоне критики.

As сообщает, что каталонцам игра во Флориде принесла бы от пяти до шести миллионов евро.

Президент «Барселоны» Жоан Лапора ранее говорил, что на игре в Испании на домашнем стадионе «Вильярреала», «Эстадио де ла Серамика», его команда ничего бы не заработала.

Матч «Барсы» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
