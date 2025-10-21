Фермин сделал хет-трик в ЛЧ в 22 года и 163 дня – это второй результат в истории «Барселоны». Рекорд у Неймара, Месси – третий

Фермин Лопес стал одним из самых юных авторов хет-трика в ЛЧ у «Барселоны».

Полузащитник «блауграны» трижды забил «Олимпиакосу » в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Испанец сделал хет-трик в 22 года и 163 дня. В более раннем возрасте это удавалось только Неймару (21 год и 309 дней – в матче с «Селтиком» в 2013-м).

Лионель Месси впервые забил три мяча в составе «Барселоны» в ЛЧ в 22 года и 286 дней «покер в ворота «Арсенала» в 2010-м).